ESPN показала лучшие кадры боёв Порье перед встречей с Нурмагомедовым

ESPN подготовила подборку лучших моментов боёв Дастина Порье. 7 сентября американец сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.



«Дастин «The Daimond» Порье здесь, чтобы сражаться с Хабибом, а не болтать с ним», — написано в «твиттере» ESPN.



Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдёт в Абу-Даби. Его победитель затем выйдет на поединок с Тони Фергюсоном.

Посмотреть это видео можно в «твиттере» ESPN.