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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
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22:30 Мск
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ESPN показала лучшие кадры боёв Порье перед встречей с Нурмагомедовым

ESPN показала лучшие кадры боёв Порье перед встречей с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / ММА 0

ESPN подготовила подборку лучших моментов боёв Дастина Порье. 7 сентября американец сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Дастин «The Daimond» Порье здесь, чтобы сражаться с Хабибом, а не болтать с ним», — написано в «твиттере» ESPN.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдёт в Абу-Даби. Его победитель затем выйдет на поединок с Тони Фергюсоном.

Посмотреть это видео можно в «твиттере» ESPN.

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