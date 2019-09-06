ESPN показала лучшие кадры боёв Порье перед встречей с Нурмагомедовым
ESPN подготовила подборку лучших моментов боёв Дастина Порье. 7 сентября американец сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Дастин «The Daimond» Порье здесь, чтобы сражаться с Хабибом, а не болтать с ним», — написано в «твиттере» ESPN.
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдёт в Абу-Даби. Его победитель затем выйдет на поединок с Тони Фергюсоном.
Посмотреть это видео можно в «твиттере» ESPN.
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