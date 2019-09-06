Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед поединком за титул чемпиона UFC с Дастином Порье.
Нурмагомедов показал на весах 155 фунтов (примерно 70,3 килограмма), чётко уложившись в рамки лёгкой категории (до 155 фунтов).
UFC проводит взвешивание утром за день до боя. Бойцы обязаны взвеситься до 11:00 по местному времени. Турнир UFC 242, главным боем которого станет титульный поединок Нурмагомедова с Порье пройдёт 7 сентября.
Это вторая защита Хабибом чемпионского пояса. Первая прошла в октябре прошлого года, когда Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора в четвёртом раунде.
Хабиб за карьеру не потерпел ни одного поражения при 27 победах. Порье имеет в активе 25 побед при 5 поражениях.
Ознакомиться с видео можно в «твиттере» ESPN.
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