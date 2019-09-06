Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг. Правда, для этого ему пришлось раздеться, сбрасывая лишние граммы. Сегодня утром, 6 сентября, в Абу-Даби оба бойца прошли официальное взвешивание.
Ещё в начале этой недели Хабиб весил 76 килограммов. Упорные тренировки и специальные процедуры позволили сбросить лишние килограммы, но на взвешивании бойцу пришлось снимать одежду, чтобы попасть в заветные 70,3 кг.
Напомним, бой Хабиба и Порье станет главный событием турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Для россиянина это будет вторая защита титула.
Хабиб за карьеру не потерпел ни одного поражения при 27 победах. Порье имеет в активе 25 побед при 5 поражениях.
Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Порье
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