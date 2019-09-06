Махачев — о Макгрегоре: бой с ним по определению лёгкий для меня

Российский боец ММА Ислам Махачев сообщил, что согласился бы провести бой с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Рассмотрел бы я такой вариант? Несомненно. Кто откажется от возможности заработать лёгкие деньги?! Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению лёгкий для меня», — рассказал Махачев в интервью RT.

«Артём Лобов и Диллон Дэнис? Эти бойцы находятся не на моём уровне. Плюс ко всему оба уже не выступают в UFC. Дэнис и вовсе провёл всего два боя в карьере и лишь своим языком пытается заработать себе на жизнь», — цитирует Махачева «RT на русском».

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который провёл удушающий приём в четвёртом раунде.