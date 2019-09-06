Махачев — о Макгрегоре: бой с ним по определению лёгкий для меня
Российский боец ММА Ислам Махачев сообщил, что согласился бы провести бой с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.
«Рассмотрел бы я такой вариант? Несомненно. Кто откажется от возможности заработать лёгкие деньги?! Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению лёгкий для меня», — рассказал Махачев в интервью RT.
«Артём Лобов и Диллон Дэнис? Эти бойцы находятся не на моём уровне. Плюс ко всему оба уже не выступают в UFC. Дэнис и вовсе провёл всего два боя в карьере и лишь своим языком пытается заработать себе на жизнь», — цитирует Махачева «RT на русском».
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который провёл удушающий приём в четвёртом раунде.
Махачев: мне было бы интересно подраться с Тони Фергюсоном
- 6 сентября 2019
-
10:13
-
10:04
-
09:05
-
08:45
-
06:10
-
02:56
-
00:16
- 5 сентября 2019
-
23:54
-
22:17
-
22:03
-
21:21
-
19:54
-
19:31
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:40
-
16:41
-
15:24
-
13:59
-
12:40
-
11:27
-
09:40
-
00:41
- 4 сентября 2019
-
23:53
-
22:48
-
22:00
-
21:50
-
20:46
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:05
-
17:36
-
16:39
Партнерский контент