Уайт: Макгрегор не прилетит в Абу-Даби, но он будет смотреть бой Нурмагомедова

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не прилетит в Абу-Даби на турнир UFC 242, в главном поединке которого встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

«Конор не прилетит в Абу-Даби. Мы разговариваем с Конором два раз в месяц, я общался с ним вчера вечером. Он не прилетит, но будет смотреть бой», — цитирует Уайта ESPN.

Поединок Нурмагомедов — Порье состоится завтра, 7 сентября. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого боя.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он нанёс поражение Макгрегору. После боя началась потасовка, из-за чего обоих соперников дисквалифицировали на длительные сроки.