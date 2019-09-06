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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Уайт: Макгрегор не прилетит в Абу-Даби, но он будет смотреть бой Нурмагомедова

Уайт: Макгрегор не прилетит в Абу-Даби, но он будет смотреть бой Нурмагомедова
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не прилетит в Абу-Даби на турнир UFC 242, в главном поединке которого встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

«Конор не прилетит в Абу-Даби. Мы разговариваем с Конором два раз в месяц, я общался с ним вчера вечером. Он не прилетит, но будет смотреть бой», — цитирует Уайта ESPN.

Поединок Нурмагомедов — Порье состоится завтра, 7 сентября. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого боя.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он нанёс поражение Макгрегору. После боя началась потасовка, из-за чего обоих соперников дисквалифицировали на длительные сроки.

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