Президент FNG считает, что Нурмагомедов и Порье проведут в октагоне 5 раундов

Президент бойцовского промоушена Fight Night Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
«Нас ждёт достаточно конкурентный поединок, учитывая уровень бойцов. Скорее всего, Хабиб будет забирать каждый раунд. Вижу два наиболее вероятных сценария. Первый: Нурмагомедов выиграет досрочно в четвёртом раунде сабмишеном. Он в состоянии лишить Порье сил оказывать хоть какое-то сопротивление. Второй: бой продлится всю отведённую на него дистанцию. Вероятность, что спортсмены проведут в октагоне все пять раундов, достаточно высока, так как американец умеет бороться и сделает всё возможное, чтобы оказать достойное сопротивление на земле», — цитируют Гаджиева «Известия».
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье. Поединок начнётся примерно в 23-00 мск.
- 6 сентября 2019
-
12:27
-
11:41
-
10:13
-
10:04
-
09:05
-
08:45
-
06:10
-
02:56
-
00:16
- 5 сентября 2019
-
23:54
-
22:17
-
22:03
-
21:21
-
19:54
-
19:31
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:40
-
16:41
-
15:24
-
13:59
-
12:40
-
11:27
-
09:40
-
00:41
- 4 сентября 2019
-
23:53
-
22:48
-
22:00
-
21:50
-
20:46
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:05