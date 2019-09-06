Президент FNG считает, что Нурмагомедов и Порье проведут в октагоне 5 раундов

Президент бойцовского промоушена Fight Night Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Нас ждёт достаточно конкурентный поединок, учитывая уровень бойцов. Скорее всего, Хабиб будет забирать каждый раунд. Вижу два наиболее вероятных сценария. Первый: Нурмагомедов выиграет досрочно в четвёртом раунде сабмишеном. Он в состоянии лишить Порье сил оказывать хоть какое-то сопротивление. Второй: бой продлится всю отведённую на него дистанцию. Вероятность, что спортсмены проведут в октагоне все пять раундов, достаточно высока, так как американец умеет бороться и сделает всё возможное, чтобы оказать достойное сопротивление на земле», — цитируют Гаджиева «Известия».

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье. Поединок начнётся примерно в 23-00 мск.