Нурмагомедов — Порье: бой начнётся 7 сентября в 23:00 по московскому времени

Завтра, 7 сентября, в Абу-Даби будет проходить турнир UFC 242. В главном поединке вечера встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в лёгком весе, будет защищать титул в поединке с временным чемпионом организации.

Турнир начинается примерно в 18:00 по московскому времени. Главный бой в расписании стоит на 23:00 мск. Впрочем, точное время начала поединка будет зависеть от продолжительности боёв мэин-карда.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье.

Российский боец во второй раз в карьере будет защищать чемпионский пояс. В октябре 2018 года он удушающим приёмом победил экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. После того боя началась массовая драка, в результате чего Нурмагомедов был дисквалифицирован. Хабиб возвращается в октагон, отбыв дисквалификацию.