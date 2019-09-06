Вартанян: Нурмагомедов победит Порье, уверен на 70-80%

Боец ММА Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 242, в котором встретятся чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC Хабиб Порье.
«Хабиб победит, уверен на 70-80%. По стилистике он очень неудобный для Порье боец, к тому же разные габариты. Будет разница в антропометрии. За Хабиба говорят его феноменальные тайминг и давление. Плюс Нурмагомедов никогда не был в нокдауне, а у Порье нет нокаутирующей мощи.
Помешать Хабибу может случай, травма, рассечение, если придётся его снять с боя. Хабиб сильнее во всех аспектах. Можно ли назвать его главным спортсменом России? По количеству подписчиков, конечно. По информационному фону тоже. Сейчас он самый популярный спортсмен России. Бесспорно", — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Бой Нурмагомедов — Порье будет проходить 7 сентября в Абу-Даби. Начало запланировано на 23:00 мск. Текстовую онлайн трансляцию боя будет вести «Чемпионат».
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