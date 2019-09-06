Газзаев: я не думаю, я знаю, что Хабиб выиграет

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился ожиданиями от титульного боя российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.
«Я не думаю, я знаю, что Хабиб выиграет! Да, соперник — парень непростой, но мастерство, честь, воспитание и поддержка целой страны обязательно помогут Нурмагомедову. Симпатии всей России на его стороне!», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Нурмагомедов и Порье сразятся за титул чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Бой состоится 7 сентября, начало – в 23:00 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию поединка Нурмагомедова и Порье. Нурмагомедов впервые выйдет в октагон с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора.
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