«Чемпионат» начал трансляцию официального взвешивания перед боем Хабиб — Порье

Завтра, 7 сентября, в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом промоушена Дастином Порье.
В преддверии противостояния бойцы проходят церемонии взвешивания. Первая, которая имела ключевое значение, прошла ранним утром 6 сентября. Тогда оба бойца уложились в лимит весовой категории.
Вторая официальная процедура проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт её трансляцию. Отметим, что её результаты уже не повлияют на процесс подготовки к поединку. Ранее подобные взвешивания назывались показательными. В большей степени они проводятся для болельщиков.
«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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