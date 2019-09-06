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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Чемпионат» начал трансляцию официального взвешивания перед боем Хабиб — Порье

«Чемпионат» начал трансляцию официального взвешивания перед боем Хабиб — Порье
Бокс/ММА / ММА 0

Завтра, 7 сентября, в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом промоушена Дастином Порье.

В преддверии противостояния бойцы проходят церемонии взвешивания. Первая, которая имела ключевое значение, прошла ранним утром 6 сентября. Тогда оба бойца уложились в лимит весовой категории.

Вторая официальная процедура проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт её трансляцию. Отметим, что её результаты уже не повлияют на процесс подготовки к поединку. Ранее подобные взвешивания назывались показательными. В большей степени они проводятся для болельщиков.

«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.

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