Нурмагомедов — фанатам: завтра сделаю всё, чтобы победить

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил в последний раз перед прессой в преддверии поединка с Дастином Порье. Россиянин дал короткий комментарий после процедуры взвешивания, поблагодарив своих болельщиков за поддержку и пообещав им добыть победу.



«Большое спасибо всем кто приехал. Кто приехал из России, из СНГ, со всех стран. Спасибо всем моим болельщикам. Мы столько лет шли к этому и сейчас мы здесь. Дай бог, завтра я сделаю всё, чтобы забрать победу. Дай бог. Спасибо всем, увидимся завтра», — сказал Нурмагомедов после повторной официальной церемонии взвешивания.

Соотвествующее видео можно посмотреть на официальной странице UFC Russia в «Инстаграме».



Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.