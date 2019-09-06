Нурмагомедов — фанатам: завтра сделаю всё, чтобы победить

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил в последний раз перед прессой в преддверии поединка с Дастином Порье. Россиянин дал короткий комментарий после процедуры взвешивания, поблагодарив своих болельщиков за поддержку и пообещав им добыть победу.
«Большое спасибо всем кто приехал. Кто приехал из России, из СНГ, со всех стран. Спасибо всем моим болельщикам. Мы столько лет шли к этому и сейчас мы здесь. Дай бог, завтра я сделаю всё, чтобы забрать победу. Дай бог. Спасибо всем, увидимся завтра», — сказал Нурмагомедов после повторной официальной церемонии взвешивания.
Соотвествующее видео можно посмотреть на официальной странице UFC Russia в «Инстаграме».
Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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