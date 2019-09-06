Мехонцев: если Нурмагомедов схватит Порье, тогда победа в кармане

Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Егор Мехонцев поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона UFC Дастина Порье.

«Хабиб — дагестанец, а значит, хорош в борьбе. Вот всё, что я знаю. Тот парень Порье силён в боксе, потому драться с ним в стойке — давать ему шанс на победу. Но если Нурмагомедов его схватит, тогда победа в кармане. А драться на руках незачем. Да, Хабиб тренирует бокс, бьёт по лапам, но это не его тема. Его — это борьба. Простая теорема. Заборет — выиграет, начнётся махаться — проиграет. Опасность проиграть есть, но только в боксе», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.

