Опрос: защитит ли Хабиб титул чемпиона в поединке с Порье?
7 сентября в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье. Для россиянина это будет уже вторая защита титула.
В преддверии этого боя «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, сумеет ли Нурмагомедов защитить пояс чемпиона UFC?
На вопрос предлагается пять вариантов ответов. Так, можно выбрать один из следующих ответов: досрочная победа Хабиба, победа Нурмагомедова по очкам, победа Порье нокаутом, победа Порье по очкам или боевая ничья.
Опрос можно пройти на платформе Playbuzz.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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