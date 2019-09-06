Опрос: защитит ли Хабиб титул чемпиона в поединке с Порье?

7 сентября в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье. Для россиянина это будет уже вторая защита титула.

В преддверии этого боя «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, сумеет ли Нурмагомедов защитить пояс чемпиона UFC?

На вопрос предлагается пять вариантов ответов. Так, можно выбрать один из следующих ответов: досрочная победа Хабиба, победа Нурмагомедова по очкам, победа Порье нокаутом, победа Порье по очкам или боевая ничья.

Опрос можно пройти на платформе Playbuzz.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.