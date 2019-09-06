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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Опрос: защитит ли Хабиб титул чемпиона в поединке с Порье?

Опрос: защитит ли Хабиб титул чемпиона в поединке с Порье?
Бокс/ММА / ММА 0

7 сентября в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье. Для россиянина это будет уже вторая защита титула.

В преддверии этого боя «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, сумеет ли Нурмагомедов защитить пояс чемпиона UFC?

На вопрос предлагается пять вариантов ответов. Так, можно выбрать один из следующих ответов: досрочная победа Хабиба, победа Нурмагомедова по очкам, победа Порье нокаутом, победа Порье по очкам или боевая ничья.

Опрос можно пройти на платформе Playbuzz.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

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