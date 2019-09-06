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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Нурмагомедов: когда отец рядом, чувствую, что за моей спиной лев

Нурмагомедов: когда отец рядом, чувствую, что за моей спиной лев
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что присутствие отца в зале во время боёв придаёт ему импульс.

«Я чувствую себя хорошо. Болельщики дали много энергии. Я хочу спать, но, когда увидел, как меня поддерживают, почувствовал себя великолепно. Здесь жарко, но меня не волнует, какая температура будет в зале во время боя. Она будет одинаковой как для меня, так и для Порье.

Счастлив, что отец со мной. Когда он рядом, а я в клетке — не имеет значения, что происходит. Когда отец рядом, я чувствую, что за моей спиной лев», — приводит слова Нурмагомедова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.

Нурмагомедов в последних боях не мог рассчитывать на помощь отца во время поединков, так как Адбулманапу Нурмагомедову несколько раз отказывали в выдаче американской визы.

Напомним, поединок Нурмагомедова с Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.

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