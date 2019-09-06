Нурмагомедов: когда отец рядом, чувствую, что за моей спиной лев

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что присутствие отца в зале во время боёв придаёт ему импульс.
«Я чувствую себя хорошо. Болельщики дали много энергии. Я хочу спать, но, когда увидел, как меня поддерживают, почувствовал себя великолепно. Здесь жарко, но меня не волнует, какая температура будет в зале во время боя. Она будет одинаковой как для меня, так и для Порье.
Счастлив, что отец со мной. Когда он рядом, а я в клетке — не имеет значения, что происходит. Когда отец рядом, я чувствую, что за моей спиной лев», — приводит слова Нурмагомедова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
Нурмагомедов в последних боях не мог рассчитывать на помощь отца во время поединков, так как Адбулманапу Нурмагомедову несколько раз отказывали в выдаче американской визы.
Напомним, поединок Нурмагомедова с Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.
- 6 сентября 2019
-
21:31
-
21:03
-
19:40
-
18:44
-
18:12
-
17:21
-
16:57
-
16:17
-
15:22
-
14:16
-
12:27
-
11:41
-
10:13
-
10:04
-
09:05
-
08:45
-
06:10
-
02:56
-
00:16
- 5 сентября 2019
-
23:54
-
22:17
-
22:03
-
21:21
-
19:54
-
19:31
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:40
-
16:41
-
15:24
-
13:59
-
12:40
-
11:27
-
09:40