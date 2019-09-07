М. Гарсия хочет получить бой с Мэнни Пакьяо
Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия признался, что хотел бы провести поединок с действующим чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе, единственным бойцом выигрывавшим титулы в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.
«У меня есть несколько предложений, но я хочу подождать и посмотреть, представится ли мне что-нибудь большее. Хочу больших вызовов. Если я смогу получить бой с Пакьяо на старте 2020 года, было бы здорово. Это то, на чём я буду настаивать, но нам нужно будет изучить, доступен ли он для поединка. Если не он, то приму другой бой. Но главное, что я хочу вернуться ради больших встреч. Я ценю то, что все терпеливо ждут моего возвращения», — приводит слова Гарсии Boxingnews24.
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