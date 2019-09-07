Нурмагомедов и Порье провели последнюю дуэль взглядов перед боем

6 сентября в Абу-Даби прошли две церемонии взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам UFC 242. Первая из них была определяющей и именно её результаты решали, все ли участники шоу смогут выйти в октагон. Вторая церемония прошла спустя несколько часов и на неё было приглашено множество фанатов.

После формальной процедуры взвешивания участники главного боя вечера в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели последнюю перед боем дуэль взглядов.

Напомним, что встреча россиянина и американца пройдёт 7 сентября. Бой Хабиб — Порье по московскому времени начнётся около 23:00. Для Нурмагомедова это будет вторая защита титула чемпиона в лёгком весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.