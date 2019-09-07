Кунченко: Хабиб — главный спортсмен России

Боец UFC Алексей Кунченко поделился ожиданиями от встречи Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, которая пройдёт 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

«Хабиб победит. У него обычная тактика, он стандартно действует. Если он завяжет борьбу, то Порье устанет. Скорее всего, так и будет проходить весь бой. Дастин не сможет нокаутировать нашего спортсмена, потому что это сделать трудно. Хабиб хорошо двигается, защищается от ударов. Он будет проходить в борьбу, доминировать, держать, добивать, где-то будет искать возможность задушить его. Если получится — задушит. Либо выиграет по очкам.



Что касается Порье, то я смотрел его бои, наблюдал за ним. Он интересный боец, показывает красочные бои, старается работать в стойке. Американец — заряженный воин. Не скажу, что он проходной боец для нашего спортсмена.



На данный момент Хабиб — главный спортсмен России. UFC — самая сильная организация в мире. Он является действующим чемпионом.



Что касается сравнения его с Фёдором Емельяненко, то их сравнивать тяжело. Они в разных поколениях. Сейчас другое время. Не могу сказать, что Емельяненко — лучший. На данный момент лучший — Хабиб», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.