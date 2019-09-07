Губерниев: Нурмагомедов — большой поклонник моих биатлонных репортажей

Известный российский комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мыслями о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, рассказал о том, кто может составить ему конкуренцию по популярности в России, а также дал прогноз на бой Хабиба с Дастином Порье.

«Хабиб как-то раз был у меня в гостях, мы записывали интервью. Он большой интеллектуал. Признался также, что большой поклонник моих биатлонных репортажей. Мне это было чрезвычайно приятно. Хабиб, как любой нормальный спортсмен, смотрит биатлон. Внимание к его любому поединку огромное. Мы желаем ему всяческих удач, болеем, будет непросто. Он сейчас один из самых популярных спортсменов за рубежом. Мы сейчас смотрим на него как на икону стиля UFC.



Хабиб — главный спортсмен России? Во всяком случае он конкурирует за то, чтобы быть главным. Конкуренцию ему сейчас могут составить хоккеисты прежде всего. Овечкин, Панарин, Бобровский. Футболистов такого калибра на данный момент мы не видим. Шипулин ушёл. Если брать суперзвёзд, то, может быть, Загитова. Но если брать популярность международную, то, безусловно, Хабиб.



Тяжело сравнивать его с Фёдором Емельяненко. У того годы выступления пришлись на более ранний период. Они разные. Но что мне нравится, так это то, что Емельяненко — настоящий Русич, а Хабиб — настоящий пример спортсмена, который может добиваться результата. Это здорово, когда у молодёжи есть выбор: Емельяненко, Нурмагомедов, Поветкин. Тут каждый выбирает себе кумира по душе.



Что касается соперника, то не знаком с ним. Ну а вообще, Хабиб настраивается на победу, поэтому мы будем ждать от него успеха. Я был как-то раз на UFC в Москве, и зал был практически полон, это большое отличие от бокса. В этом смысле UFC — мощный, раскрученный продукт. И Хабиб здесь является мощной движущей силой», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Поединок Нурмагомедова состоится 7 сентября на турнире в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.