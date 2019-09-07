Прямая трансляция Первого канала боя Хабиб — Порье пройдёт на «Чемпионате»

Вечером 7 сентября в Абу-Даби состоится один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — UFC 242. В главном поединке вечера встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в лёгком весе, будет защищать титул в поединке с временным чемпионом организации.



Также в рамках турнира пройдут бои основного карда:



лёгкий вес: Эдсон Барбоза – Пол Фелдер

лёгкий вес: Ислам Махачев – Дэйви Рамос

ияжёлый вес: Шамиль Абдурахимов – Кертис Блейдс

лёгкий вес: Диего Феррейра – Майрбек Тайсумов



Прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье будет доступен на «Чемпионате». Турнир начнётся в 18:00 мск. Главный бой турнира между Нурмагомедовым и Порье в расписании стоит на 23:00 мск.

«Чемпионат» также проведёт прямую текстовую трансляцию поединка.