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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Фергюсон: ожидаю двойной нокаут в бое Нурмагомедова и Порье

Фергюсон: ожидаю двойной нокаут в бое Нурмагомедова и Порье
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.

«Желаю отличного боя Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь битвой и оставьте немного для меня. Ожидаю двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!» — написал Тони Фергюсон в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Фергюсон в следующем поединке встретится с победителем поединка Хабиба и Порье.

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.

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