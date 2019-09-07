Фергюсон: ожидаю двойной нокаут в бое Нурмагомедова и Порье
Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.
«Желаю отличного боя Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь битвой и оставьте немного для меня. Ожидаю двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!» — написал Тони Фергюсон в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Фергюсон в следующем поединке встретится с победителем поединка Хабиба и Порье.
Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.
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Хабиб сделал вес, соперник — тоже. Бою быть!
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