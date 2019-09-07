Нурмагомедов раскритиковал СМИ за однообразные вопросы

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал прессу, объясняя свой отказ от общения со СМИ в медиа-день в преддверии поединка с временным чемпионом Дастином Порье.
«У меня спросили, почему я пропустил пресс-конференцию. Я сказал, что приду, но не буду общаться с прессой. Приду, посмотрю в ноги и уйду. Почему? Потому что три месяца кряду я слышу одни и те же вопросы. Ваш отец? Что вы думаете о Дастине? Вы уважаете его? Нет? Как прошёл тренировочный сбор? 90 процентов вопросов повторяются. Сейчас происходит то же самое.
Я хочу уйти, но мне не позволяют. Сколько раз я отвечаю на вопрос об отце за неделю? 15? 20? Одни и те же вопросы», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова MMAFighting.
Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.
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