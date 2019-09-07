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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье

Прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
Бокс/ММА / ММА 0

Вечером 7 сентября в Абу-Даби состоится один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — UFC 242. В главном поединке вечера встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в лёгком весе, будет защищать титул в поединке с временным чемпионом организации.

Также в рамках турнира пройдут бои основного карда

лёгкий вес: Эдсон Барбоза – Пол Фелдер
лёгкий вес: Ислам Махачев – Дэйви Рамос
тяжёлый вес: Шамиль Абдурахимов – Кертис Блейдс
лёгкий вес: Диего Феррейра – Майрбек Тайсумов

Прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье будет доступен на «Чемпионате». Начало трансляции титульного поединка Хабиба Нурмагомедова запланировано на 23:00 мск. Поединки основного карда начнутся в 21:00 мск.

Помимо этого «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка.

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