Соперник Махачева: Хабиб будет удерживать титул, пока я не приду за ним

Боец UFC Дэйви Рамос поделился мнением о российском чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове. На предстоящем турнире UFC 242 Рамос встретится с Исламом Махачевым. Нурмагомедов в главном событии турнира будет защищать пояс в поединке с временным чемпионом организации Дастином Порье.
«Пришла новая эра. Моя очередь. Я здесь надолго. Я не просто очередной боец, в моих планах драться за титул. Бой с Исламом Махачевым — отличная возможность войти в топ-15.
Хабиб? У него такой стиль, из-за которого у него есть преимущество над всеми бойцами из топ-15, за исключением разве что Махачева. Хабиб будет удерживать пояс до тех пор, пока я не приду за ним. Хабиб может только бороться, но я делал это всю жизнь. Мне комфортно в партере, в отличие от других бойцов», — приводит слова Дэйви Рамоса MMAFighting.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.
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