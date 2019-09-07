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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Нурмагомедов набрал 8 кг после взвешивания. Как такое возможно?

Нурмагомедов набрал 8 кг после взвешивания. Как такое возможно?
Бокс/ММА / ММА 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что сын набрал 8 кг за сутки перед боем с Дастином Порье.

«Хабиб не будет тяжёлым. Он набрал 8 кг», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Ещё в начале этой недели Хабиб весил 76 килограммов. Упорные тренировки и специальные процедуры позволили сбросить лишние килограммы, но на взвешивании бойцу пришлось снять одежду, чтобы попасть в заветные 70,3 кг.

Напомним, бой Хабиба и Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Для россиянина это будет вторая защита титула.

Хабиб за карьеру не потерпел ни одного поражения при 27 победах. В активе Порье 25 побед при 5 поражениях.

«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию боя Нурмагомедова и Дастина Порье.

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