Нурмагомедов набрал 8 кг после взвешивания. Как такое возможно?

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что сын набрал 8 кг за сутки перед боем с Дастином Порье.



«Хабиб не будет тяжёлым. Он набрал 8 кг», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.



Ещё в начале этой недели Хабиб весил 76 килограммов. Упорные тренировки и специальные процедуры позволили сбросить лишние килограммы, но на взвешивании бойцу пришлось снять одежду, чтобы попасть в заветные 70,3 кг.



Напомним, бой Хабиба и Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Для россиянина это будет вторая защита титула.



Хабиб за карьеру не потерпел ни одного поражения при 27 победах. В активе Порье 25 побед при 5 поражениях.



«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию боя Нурмагомедова и Дастина Порье.

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