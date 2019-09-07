Президент Союза ММА России: Порье лишь могу пожелать не травмироваться

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.



«На сегодняшний день в легком весе нет ни одного даже равного Хабибу бойца. И я не говорю, что кто-то сильнее. Это время и эпоха Хабиба, поэтому любому ему сопернику будет, мягко говоря, непросто. Противостоять бойцовским навыкам Хабиба в стрессовой ситуации очень-очень сложно, даже практически невозможно. Хабиб не дает времени сопернику, чтобы тот смог хоть что-то предпринять.



Думаю, Порье будет стараться бить одиночными ударами и действовать на длинной дистанции. В борьбе у Порье шансов точно ноль. Да и вообще, в этом бою явный фаворит — Хабиб. А Порье лишь могу пожелать не травмироваться. Будем болеть за Хабиба! Желаю ему удачи», — приводит слова Габдуллина «Р-Спорт».



Бой Нурмагомедова и Порье пройдёт 7 сентября, начало поединка ориентировочно в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию поединка.

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