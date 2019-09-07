Болельщица Хабиба привезла в Абу-Даби папаху из Эквадора

Болельщица из Эквадора рассказала, что специально разыскала папаху на родине, чтобы взять её в Абу-Даби, где она будет поддерживать Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке с Дастином Порье.



«Папаху купила в Эквадоре и привезла ее в Абу-Даби. Постоянно езжу смотреть бои, люблю этот вид спорта. Конечно, поддерживаю Хабиба, я обожаю его», — приводит слова болельщицы «Р-Спорт».



Бой Нурмагомедова и Порье пройдёт 7 сентября, начало поединка ориентировочно в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию поединка.



Для Хабиба Нурмагомедова это будет вторая защита титула в карьере. В октябре 2018 года Нурмагомедов удушающим приёмом победил экс-чемпиона организации Конора Макгрегора.

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