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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Проводников пожелал удачи Нурмагомедову в поединке с Порье

Проводников пожелал удачи Нурмагомедову в поединке с Порье
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боксёр Руслан Проводников пожелал удачи российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в предстоящем поединке с временным чемпионом организации Дастином Порье. Бой состоится сегодня, 7 августа, на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Удачи! Победа за Орлом!», — написал Руслан Проводников в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Руслана Проводникова.

Бой Нурмагомедова и Порье пройдёт 7 сентября, начало поединка ориентировочно в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию поединка.

Для Хабиба Нурмагомедова это будет вторая защита титула в карьере. В октябре 2018 года Нурмагомедов удушающим приёмом победил бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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