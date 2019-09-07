Проводников пожелал удачи Нурмагомедову в поединке с Порье

Российский боксёр Руслан Проводников пожелал удачи российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в предстоящем поединке с временным чемпионом организации Дастином Порье. Бой состоится сегодня, 7 августа, на турнире UFC 242 в Абу-Даби.



«Удачи! Победа за Орлом!», — написал Руслан Проводников в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Руслана Проводникова.



Бой Нурмагомедова и Порье пройдёт 7 сентября, начало поединка ориентировочно в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию поединка.



Для Хабиба Нурмагомедова это будет вторая защита титула в карьере. В октябре 2018 года Нурмагомедов удушающим приёмом победил бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.