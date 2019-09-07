Харди: Хабиб победит Порье в девяти случаях из десяти

Бывший боец UFC Дэн Харди поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.



«Если не учитывать дополнительные факторы, посмотрев только на индивидуальные качества бойцов, то я бы сделал ставку на Хабиба. Он победит Порье в девяти случаях из десяти. Порье хорош, но он — не самый сложный соперник в лёгком весе.



У него есть способности, он сильный и выносливый, но с Хабибом важно быть морально устойчивым. В третьем раунде нужно драться так, будто он — первый, Порье способен на такое», — приводит слова Дэна Харди Mirror.



Напомним, для Нурмагомедова этот бой станет первым после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 и второй защитой титула. Что касается американца, то он впервые выйдет в октагон в статусе временного чемпиона организации. Этот титул он завоевал в апреле 2019 года, победив Макса Холлоуэя.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.