Харди: Хабиб победит Порье в девяти случаях из десяти

Бывший боец UFC Дэн Харди поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
«Если не учитывать дополнительные факторы, посмотрев только на индивидуальные качества бойцов, то я бы сделал ставку на Хабиба. Он победит Порье в девяти случаях из десяти. Порье хорош, но он — не самый сложный соперник в лёгком весе.
У него есть способности, он сильный и выносливый, но с Хабибом важно быть морально устойчивым. В третьем раунде нужно драться так, будто он — первый, Порье способен на такое», — приводит слова Дэна Харди Mirror.
Напомним, для Нурмагомедова этот бой станет первым после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 и второй защитой титула. Что касается американца, то он впервые выйдет в октагон в статусе временного чемпиона организации. Этот титул он завоевал в апреле 2019 года, победив Макса Холлоуэя.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
- 7 сентября 2019
-
15:55
-
15:24
-
14:59
-
14:36
-
14:25
-
13:40
-
12:57
-
12:20
-
11:16
-
10:30
-
09:56
-
09:30
-
09:00
-
01:11
-
00:55
- 6 сентября 2019
-
23:54
-
22:38
-
21:31
-
21:03
-
19:40
-
18:44
-
18:12
-
17:21
-
16:57
-
16:17
-
15:22
-
14:16
-
12:27
-
11:41
-
10:13
-
10:04
-
09:05
-
08:45
-
06:10
-
02:56