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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Харди: Хабиб победит Порье в девяти случаях из десяти

Харди: Хабиб победит Порье в девяти случаях из десяти
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший боец UFC Дэн Харди поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

«Если не учитывать дополнительные факторы, посмотрев только на индивидуальные качества бойцов, то я бы сделал ставку на Хабиба. Он победит Порье в девяти случаях из десяти. Порье хорош, но он — не самый сложный соперник в лёгком весе.

У него есть способности, он сильный и выносливый, но с Хабибом важно быть морально устойчивым. В третьем раунде нужно драться так, будто он — первый, Порье способен на такое», — приводит слова Дэна Харди Mirror.

Напомним, для Нурмагомедова этот бой станет первым после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 и второй защитой титула. Что касается американца, то он впервые выйдет в октагон в статусе временного чемпиона организации. Этот титул он завоевал в апреле 2019 года, победив Макса Холлоуэя.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

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