Лоза: главным спортсменом из России я бы Хабиба не назвал

Музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Дастина Порье.
«К сожалению, не смогу посмотреть бой, буду на концерте. Но потом в записи посмотрю. Хабиб должен победить, но уверенным в этом быть нельзя. Против него выходит не мальчик для битья. В этом виде спорта одно неосторожное движение может всё решить. Сколько раз уже ставили на того же Фёдора Емельяненко, но пропускает один удар и нет человека, а дольше уже добивают. В этом весе один пропущенный удар может всё решить. Да, Хабиб готов, он пойдёт в партер, но даже борцы проигрывали по неосторожности. Ему надо доказывать, у него запредельный настрой. Это может сыграть ему на руку, потому что, когда глаза горят, человека не свалить.
Будем надеяться, что наш парень победит. Должен придушить. Главным спортсменом России я бы его не назвал. У нас много видов спорта, где мы имеем хороших спортсменов. Пловцы выигрывают, легкоатлеты, футболисты в гостях обыгрывают Шотландии, хоккей — отдельная тема. Одного лучшего выбрать тяжело», — передаёт слова Юрия Лозы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Поединок Нурмагомедова состоится 7 сентября на турнире в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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