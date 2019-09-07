Опубликовано финальное промо боя Нурмагомедова и Порье

На официальном YouTube-канале UFC появилось заключительное промо к турниру UFC 242, в главном событии которого встретятся российский чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион промоушена Дастин Порье.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале UFC.



Для Хабиба Нурмагомедова эта защита титула станет второй в карьере. В последний раз в октагон россиянин выходил в октябре 2018 года в поединке против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде.



Начало титульного поединка Хабиба Нурмагомедова запланировано на 23:00 мск. Поединки основного карда начнутся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.