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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Опубликовано финальное промо боя Нурмагомедова и Порье

Опубликовано финальное промо боя Нурмагомедова и Порье
Бокс/ММА / ММА 0

На официальном YouTube-канале UFC появилось заключительное промо к турниру UFC 242, в главном событии которого встретятся российский чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион промоушена Дастин Порье.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале UFC.

Для Хабиба Нурмагомедова эта защита титула станет второй в карьере. В последний раз в октагон россиянин выходил в октябре 2018 года в поединке против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Начало титульного поединка Хабиба Нурмагомедова запланировано на 23:00 мск. Поединки основного карда начнутся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.

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