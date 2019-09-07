РФПИ: работаем над тем, чтобы следующий бой Хабиба прошел в России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что организация работает над тем, чтобы следующий бой Хабиба Нурмагомедова прошёл в России.



«Мы активно работаем над тем, чтобы следующий бой Хабиба прошел именно в России. Знаем, что этого бы очень хотел как сам Хабиб, так и его многочисленные российские поклонники. Этот вопрос находится в глубокой степени проработки с нашими партнерами из UFC, и мы надеемся на его положительное решение.



«Беспрецедентно высокое присутствие бойцов из России в зарубежном турнире UFC, а в этом событии примет участие сразу 8 российских атлетов, говорит о международном признании профессионального уровня наших спортсменов, который со временем будет только расти. Мы рады, что благодаря усилиям РФПИ и его международных партнеров индустрия MMA набирает популярность в России, о чем свидетельствует тот факт, что трансляция боев в этот раз будет впервые показана на Первом канале», — приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ.



Сегодня, 7 августа, Нурмагомедов проведёт вторую защиту титула в поединке против Дастина Порье. Начало боя ориентировочно — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию поединка.

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