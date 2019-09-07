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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
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23:00 Мск
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Отец Нурмагомедова попросил не перекрывать дороги в Дагестане из-за боя Хабиба

Отец Нурмагомедова попросил не перекрывать дороги в Дагестане из-за боя Хабиба
Бокс/ММА / ММА 0

Сегодня, 7 сентября, в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В его главном событии встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. За несколько часов до поединка отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов попросил болельщиков не нарушать общественный порядок в Дагестане и не перекрывать дороги.

«Ас-Салам-Алейкум всем. Какой бы исход боя не был, наша главная задача оставаться добрыми, воспитанными людьми. Убедительная просьба ко всем и особенно в Махачкале, не перекрывать проезжую часть дорог. Всё это может помешать специальной технике выполнять свои прямые обязанности. С уважением к вам, наши болельщики, Абдулманап Магомедович», — написал Нурмагомедов-старший.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Абдулманап Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.

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