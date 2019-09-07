Отец Нурмагомедова попросил не перекрывать дороги в Дагестане из-за боя Хабиба

Сегодня, 7 сентября, в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В его главном событии встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. За несколько часов до поединка отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов попросил болельщиков не нарушать общественный порядок в Дагестане и не перекрывать дороги.
«Ас-Салам-Алейкум всем. Какой бы исход боя не был, наша главная задача оставаться добрыми, воспитанными людьми. Убедительная просьба ко всем и особенно в Махачкале, не перекрывать проезжую часть дорог. Всё это может помешать специальной технике выполнять свои прямые обязанности. С уважением к вам, наши болельщики, Абдулманап Магомедович», — написал Нурмагомедов-старший.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Абдулманап Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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