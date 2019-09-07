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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: видеотрансляция боя UFC 242

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: видеотрансляция боя UFC 242
Бокс/ММА / ММА 0

В эти минуты в Абу-Даби проходит один из самых ожидаемых турниров осени в смешанных единоборствах UFC 242. В его главном событии встретятся чемпион UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона организации Дастин Порье.

Кроме Нурмагомедова в основном карде турнира выступят ещё четыре россиянина. Ислам Махачев сразится с Дэви Рамосом, Майрбек Тайсумов померится силами с Карлосом Диего Феррейрой, а Шамиль Абдурахимов встретится с Кёртисом Блейдсом.

Прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье будет доступен на «Чемпионате». Начало трансляции титульного поединка Хабиба Нурмагомедова запланировано на 23:00 мск. Поединки основного карда начнутся в 21:00 мск.

Помимо этого «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка.

Хабиб — Порье, главный бой года. Это нельзя пропустить! LIVE
Осталось несколько часов. Турнир уже начался!
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