Салихов и Ахмедов победили на UFC 242, Джоджуа проиграла техническим нокаутом
В Абу-Даби в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В предварительном карде шоу выступили уже два россиянина. Омари Ахмедов одолел единогласным решением судей Зака Каммингса и, таким образом, добыл четвёртую победу в пяти последних встречах.
Муслим Салихов добыл эффектную победу, нокаутировав уже в первом раунде возрастного Нордина Талеба. Также в Абу-Даби уже успела выступить дебютантка лиги, боец клуба «Ахмат» Лиана Джоджуа. Грузинская спортсменка уступила техническим нокаутом Саре Морас.
Напомним, что главным событием вечера в Абу-Даби станет титульная встреча Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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