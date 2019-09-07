Тухугов завершил бой с Мерфи на UFC 242 ничьей

В эти минуты в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В его предварительном карде состоялся поединок российского бойца полулёгкого веса Зубайры Тухугова, который не выходил в октагон с 2016 года. Его соперником стал новобранец UFC Лерон Мерфи.

Встреча прошла в напряжённой борьбе, по итогам трёх раундов судьи насчитали ничью — 29:28, 28:29, 28:28. Таким образом, у Зубайры Тухугова в промоушене UFC теперь три победы, одно поражение и одна ничья.

Ранее победы на турнире в Абу-Даби одержали Омари Ахмедов и Муслим Салихов. Напомним, что главным событием шоу UFC 242 станет противостояние Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.