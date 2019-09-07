Корешков: Порье — удобный соперник для Хабиба, буду болеть за Нурмагомедова

Боец Bellator Андрей Корешков поделился ожиданиями от противостояния Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье, который пройдёт сегодня, 7 сентября на турнире в Абу-Даби. По словам Корешкова, американец является удобным соперником для Хабиба.

«Дастин — удобный соперник для Хабиба, так как он славится именно своей ударной техникой. Нурмагомедову будет удобно бороться с ним, ведь это не его сильная сторона. Вижу россиянина фаворитом и буду болеть за него.

Сможет ли чем-то удивить Порье? Увидим. Главное помнить, что не стоит недооценивать своих оппонентов. При этом не думаю, что у Хабиба будут проблемы такого характера. Перед выходом в клетку он предельно сфокусирован, не испытывает проблем с недооценкой. Ему не дают расслабиться, и он сам не допускает подобных ошибок", — приводит слова Корешкова RT на русском.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.