Абдурахимов досрочно уступил Блейдсу на турнире UFC 242

В Абу-Даби на турнире по смешанным единоборствам UFC 242 завершился поединок основного карда в тяжёлом весе между Шамилем Абдурахимовым и Кёртисом Блейдсом.
Американец с первых минут захватил инициативу, пользуясь преимуществом в борьбе. Блейдс раз за разом проводил тейкдауны, не давая возможности россиянину работать в стойке. В конце первого раунда Абдурахимов пропустил несколько тяжёлых ударов и с трудом дошёл до своего угла.
Во втором раунде Блейдс продолжал полагаться на борьбу и практически мгновенно перевёл бой на пол. Невзирая на все действия Абдурахимов в защите, Кёртис сумел занять доминирующую позицию и в одном из эпизодов сломал Шамилю нос. В ходе той атаки россиянин пропустил ещё несколько тяжёлых ударов. В результате рефери остановил встречу, зафиксировав победу Блейдса техническим нокаутом.
Напомним, главным событием турнира в Абу-Даби станет титульный бой в лёгком весе Хабиб — Порье. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Нурмагомедов — Порье.
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