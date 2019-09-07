Махачев одержал шестую кряду победу в UFC

В Абу-Даби завершился поединок основного карда турнира UFC 242 в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Дэви Рамосом.

Первый раунд прошёл в разведке, бойцы выбрасывали малое количество ударов и действовали достаточно пассивно. Со второй пятиминутки Махачев стал наращивать обороты и плотно завладел инициативой. Ислам был лучше как в стойке, так и в борьбе. В третьем раунде он потряс бразильца и был близок к досрочной победе, но Рамос сумел выстоять до финального гонга.

По итогам трёх раундов судьи отдали победу Махачеву единогласным решением — 29:27, 30:26, 30:26.

Главным боем вечера единоборств в Абу-Даби станет поединок Хабиба Нурмагомедова. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.