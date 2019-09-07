Махачев хочет встретиться с победителем боя Барбоза — Фелдер

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев выразил желание провести поединок с бойцами из топ-10 дивизиона лёгкого веса.

«Сегодня я победил очень серьёзного, сильного оппонента. Безумие какое-то. Когда я в последний раз дрался в Петербурге, были те же люди. Очень рад одержать победу. Я буду готов встретиться с победителем боя Барбоза – Фелдер.



Бой получился не очень тяжёлым, особенно первые два раунда. Я мог его нокаутировать. Дэви, спасибо, ты очень сильный парень. Спасибо всем, кто сегодня приехал поддержать меня, Зубу и всех остальных бойцов. And tonight still… (и чемпионом остаётся) Иншаллах!» — сказал Махачев после победы над Дэви Рамосом на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Отметим, что Барбоза и Фелдер также выступят в Абу-Даби и выйдут в октагон вслед за Махачевым.

Победа над Рамосом стала для Махачева шестой кряду. Всего в UFC на его счету теперь семь побед при одном поражении. До боя с Дэви он занимал пятнадцатое место в рейтинге лёгкого дивизиона. Барбоза на данный момент занимает седьмое место в рейтинге, а Фелдер — десятое.

Напомним, что главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби станет бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.