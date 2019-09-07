Хабиб — Порье: примерное время начала боя — 23:30

Сегодня, 7 сентября, в Абу-Даби проходит масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии выступит чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Противостоять ему будет обладатель пояса временного чемпиона Дастин Порье.

«Чемпионат» транслирует прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

Ориентировочное время начала боя — 23:30 мск.

Также «Чемпионат» ведёт онлайн-текстовую трансляцию боя Хабиб — Порье.

Напомним, в основном карде турнира в Абу-Даби выступили три россиянина. Майрбек Тайсумов уступил Карлосу Диего Феррейре, Шамиль Абдурахимов досрочно проиграл Кёртису Блейдсу, а Ислам Махачев одержал шестую кряду победу в UFC, одолев Дэви Рамоса.