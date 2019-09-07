Хабиб — Порье: примерное время начала боя — 23:30
Сегодня, 7 сентября, в Абу-Даби проходит масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии выступит чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Противостоять ему будет обладатель пояса временного чемпиона Дастин Порье.
«Чемпионат» транслирует прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
Ориентировочное время начала боя — 23:30 мск.
Также «Чемпионат» ведёт онлайн-текстовую трансляцию боя Хабиб — Порье.
Напомним, в основном карде турнира в Абу-Даби выступили три россиянина. Майрбек Тайсумов уступил Карлосу Диего Феррейре, Шамиль Абдурахимов досрочно проиграл Кёртису Блейдсу, а Ислам Махачев одержал шестую кряду победу в UFC, одолев Дэви Рамоса.
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