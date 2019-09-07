Барбоза уступил Фелдеру, зал в Абу-Даби освистал решение судей

В Абу-Даби завершился соглавный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 242, в котором встретились седьмой номер рейтинга в лёгком весе Эдсон Барбоза и десятый номер UFC в лёгком дивизионе Пол Фелдер.
Бой прошёл всю дистанцию. Барбоза в ходе поединка владел инициативой. Тем не менее решение судей удивило бразильца. По итогам трёх раундов один судья присудил ему победу, а два других представителя Фемиды отдали предпочтение Фелдеру. Зал в Абу-Даби освистал решение судейского корпуса.
Таким образом, Барбоза потерпел второе поражение кряду. В минувшем бою он потерпел тяжёлое поражение от Джастина Гэтжи.
Следующими в октагон выйдут участники главного события вечера — Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
- 7 сентября 2019
-
23:24
-
23:21
-
23:16
-
23:08
-
22:44
-
22:37
-
22:07
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
20:34
-
20:03
-
19:49
-
18:13
-
17:48
-
16:37
-
16:15
-
15:55Лоза: Хабиб должен придушить Порье Эксклюзив
-
15:24
-
14:59
-
14:36
-
14:25
-
13:40
-
12:57
-
12:20
-
11:16
-
10:30
-
09:56
-
09:30
-
09:00
-
01:11
-
00:55
- 6 сентября 2019
-
23:54
-
22:38
-
21:31