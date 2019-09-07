Барбоза уступил Фелдеру, зал в Абу-Даби освистал решение судей

В Абу-Даби завершился соглавный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 242, в котором встретились седьмой номер рейтинга в лёгком весе Эдсон Барбоза и десятый номер UFC в лёгком дивизионе Пол Фелдер.

Бой прошёл всю дистанцию. Барбоза в ходе поединка владел инициативой. Тем не менее решение судей удивило бразильца. По итогам трёх раундов один судья присудил ему победу, а два других представителя Фемиды отдали предпочтение Фелдеру. Зал в Абу-Даби освистал решение судейского корпуса.

Таким образом, Барбоза потерпел второе поражение кряду. В минувшем бою он потерпел тяжёлое поражение от Джастина Гэтжи.

Следующими в октагон выйдут участники главного события вечера — Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.