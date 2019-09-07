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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
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Дзюба — о бое Хабиба: когда дерутся такие крутые парни, может случиться всё

Дзюба — о бое Хабиба: когда дерутся такие крутые парни, может случиться всё
Бокс/ММА / ММА 0

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поделился ожиданиями от поединка турнира UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. По словам Дзюбы, Хабиб — явный фаворит встречи, но нельзя исключать и других сценариев.

«Думаю, что Хабиб фаворит. Порье очень дерзкий парень. Такой жёсткий. Но думаю, Хабиб в партер будет переводить, он все-таки помощнее.

Если Хабиб победит сегодня, следующий соперник у него будет Фергюсон. Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе. Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем.

Хотя Порье очень хорошо тренируется. Я слышал об этом как раз от моих друзей из UFC. Он очень сильно готовится. Так что я с нетерпением жду сегодняшний бой. Я думаю, что Хабиб фаворит. Но всё может случиться, когда дерутся такие крутые парни», — приводит слова Дзюбы Sport24.

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