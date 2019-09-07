Хабиб — Порье: прямая трансляция, бой начался

В Абу-Даби в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Главным его поединком является противостояние в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.

«Чемпионат» транслирует прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Бой начинается прямо сейчас. Оба бойца уже в клетке.

Также «Чемпионат» ведёт онлайн-текстовую трансляцию боя Хабиб — Порье.



Напомним, в основном карде турнира в Абу-Даби выступили три россиянина. Майрбек Тайсумов уступил Карлосу Диего Феррейре решением судей, Шамиль Абдурахимов досрочно проиграл Кёртису Блейдсу, а Ислам Махачев одержал шестую кряду победу в UFC, одолев Дэви Рамоса.