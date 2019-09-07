Порье получил рассечение во втором раунде боя с Хабибом
В эти минуты в Абу-Даби проходит главный бой турнира UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. В ходе второго раунда американец пытался навязать сопернику бой в стойке, но в скором времени Хабиб перевёл бой на пол и нанёс Порье травму. У американца открылось серьёзное рассечение возле глаза.
После двух раундов Хабиб владеет явным преимуществом.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
Также «Чемпионат» транслирует прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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