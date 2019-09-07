Нурмагомедов досрочно победил Порье на турнире UFC 242

В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретились чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона Дастин Порье.



Встреча прошла с явным преимуществом россиянина. Уже в первом раунде он дважды провёл тейкдауны, пытался провести удушающие приёмы, а в конце пятиминутки донёс до Порье несколько жёстких попаданий локтями. На первой минуте второго раунда Порье удалось навязать сопернику бой в стойке, и Дастину удалось донести до Хабиба несколько жёстких ударов. Но вскоре россиянин вновь провёл тейкдаун и доминировал до конца пятиминутки.

В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление Порье и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.



Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед кряду, он проиграл впервые с 2016 года.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье.