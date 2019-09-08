Нурмагомедов: третья защита? Мне нужно отдохнуть

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что пока не задумывается о следующем поединке. Когда у него спросили о третьей защите титула, россиянин признался, что за последнее время он сильно устал.

«Третья защита? Последние два года были для меня очень напряжёнными. Хочу немного расслабиться. На моих плечах столько давления. Дайте мне немного времени — может, пару дней. Мне нужно отдохнуть», — сказал Нурмагомедов после боя.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 242 в Абу-Даби провёл вторую защиту титула в лёгком весе. Россиянину удалось победить удушающим приёмом Дастина Порье. Он сломил сопротивление американца за три раунда.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Нурмагомедов — Порье.