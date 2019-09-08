Ургант высмеял слёзы Порье после поражения: душно до слёз

Российский телеведущий, комик и шоумен Иван Ургант прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«В Абу-Даби сегодня было душно до слез», — написал Ургант на своей странице в «Твиттере».

Очевидно, что Ургант имел ввиду болезненную реакцию Порье на поражение от Нурмагомедова. В ходе интервью американский боец расплакался прямо в октагоне.

Напомним, что в главном бою вечера в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Таким образом, россиянин во второй раз защитил титул чемпиона. Порье же лишился статуса временного чемпиона организации.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.