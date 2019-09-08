Нурмагомедов: когда видел папахи, заряжался энергией

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от победы над Дастином Порье в главном бою турнира в Абу-Даби, а также поблагодарил свою команду и болельщиков за поддержку.

«Не знаю, почему у меня столько всего в жизни. Спасибо богу, отцу, который здесь, а также тренеру Мендесу, брату, всем. Мы вместе родились, росли, и я имею всё благодаря им — отцу, спарринг-партнёрам, братьям, Исламу, Зубе, всем. Кого забыл — извините. Моим дядям спасибо. Спасибо всей моей команде.



Почему ношу эту футболку? Знаю, что Дастин активно занимается благотворительностью. Не сомневайтесь, я продам эту футболку и все деньги передам ему. Это то, чего я хочу.



У нас с Дастином было большое уважение друг к другу и до боя. Совсем иные отношения по сравнению с прошлым боем, когда мне противостоял этот засранец. Я тогда много сумасшедших поступков совершил. Но хочу всё забыть. Мы показываем, что такое MMA. Главное здесь — респект. Когда ты приходишь в спортзал, первое, что тебе говорит тренер и чему тебя учат все, — ты должен уважать зал, партнёров, тренеров, должен поддерживать зал в чистоте. Уважение превыше всего. MMA — это не о трештокинге. Это показывает Дастин и его прекрасная команда.



Большое спасибо всем, кто приехал из России, Дагестана, всех стран СНГ, всего мира. Я вижу здесь столько папах. Очень горд этим. Это культура не только Дагестана, не только Чечни, Игнушетии — всего Северного Кавказа. Я вырос в горах, мы там носим папаху не потому, что каждый может носить. У тебя в первую очередь должна быть честь, ты должен быть мужчиной. Женщины у нас папахи не носят. Настоящие мужчины носят папахи. Когда я видел эти папахи, заряжался энергией. Больше спасибо всем», — сказал Нурмагомедов.