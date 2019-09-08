Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера

В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. По его итогам президент промоушена Дэна Уайт назвал бойцов, которые получили традиционные бонусы. Соответствующую информацию он сообщил на пресс-конференции после турнира.

Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.

Также бонусы на такую же сумму получили дебютант лиги Оттман Азайтар, нокаутировавший Теему Пакалена, Белал Мухаммад, победивший Такаши Сато и россиянин Муслим Салихов, нокаутировавший в первом раунде Нордина Талеба.

Напомним, победив Порье, Нурмагомедов во второй раз защитил титул в лёгком весе. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.