Нурмагомедов побил рекорд Емельяненко

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов установил новый рекорд для российских бойцов ММА. Нурмагомедов на турнире UFC 242 нанёс поражение Дастину Порье и одержал 28-ю победу подряд. Это новый рекорд для российских бойцов.

Предыдущее достижение принадлежало Фёдору Емельяненко. Он одержал 27 побед, его серия длилась с 6 апреля 2001 года по 26 июня 2010 года. Нурмагомедов не проигрывает с 13 сентября 2008 года. Российский боец не потерпел ни одного поражения в карьере.

Мировой рекорд принадлежит американскому бойцу Трэвису Фултону. Он одержал 40 побед подряд.

Бой Нурмагомедова и Порье был остановлен в третьем раунде. Российский боец провёл удушающий захват, заставив соперника сдаться. Для Нурмагомедова защита титула стала уже второй в карьере.